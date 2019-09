Smart Cup, nuova edizione per il concorso per le giovani imprese liguri

Genova. Pronta a partire l’edizione 2019 di SMARTcup Liguria, il concorso di idee imprenditoriali innovative promosso da Regione Liguria e gestito da Filse. “È un progetto oramai giunto alla sua settima edizione, che si pone come obiettivo primario la nascita di start up di impresa ad alto potenziale innovativo” dichiara l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti alla presentazione del bando.

Da ieri, 12 settembre, fino all’11 ottobre potranno partecipare gratuitamente coloro che sono interessati a sviluppare una propria idea di impresa e neo imprenditori che abbiano da poco avviato una nuova realtà nei settori dei “Life sciences”, “Ict social innovation”, “clean-tech&Energy” o “Industrial”. “Dal 2013 – aggiunge Benveduti – sono 172 le domande presentate da parte di 509 proponenti. Tra queste, più di 50 start up risultano oggi sul mercato. Ottimi risultati conseguiti grazie al lavoro di squadra messo in campo da tutti i soggetti aderenti all’iniziativa, e per via della forte volontà di Regione Liguria di supportare le idee brillanti e innovative dei nostri giovani”.

Chi presenterà domanda potrà partecipare “all’Academy” di SMARTcup Liguria, la novità di quest’edizione, che consentirà quindici giorni di full immersion nei quali i preponenti saranno accompagnati nella creazione del loro piano di impresa, che verrà sottoposto ad una giuria di esperti del mondo accademico, imprenditoriale e finanziario del territorio aderenti all’iniziativa, che selezioneranno i finalisti per “l’elevator pitch” di novembre.

Sarà Filse a coordinare le attività di promozione sul territorio regionale, con il supporto dell’Università di Genova, CNR, IIT e di tutti gli ulteriori soggetti che concorrono allo sviluppo innovativo del territorio. I primi classificati parteciperanno al PNI, il Premio Nazionale dell’Innovazione che si terrà il 28 e 29 novembre a Catania. I 4 vincitori di SMARTcup Liguria avranno l’opportunità di insediarsi per sei mesi nella rete regionale degli incubatori di impresa di Filse e beneficeranno di iniziative di accompagnamento e supporto alla nascita delle loro impresa.