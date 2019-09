Sicurezza, nuove telecamere di sorveglianza installate a Nervi. L’intervento di Aster

Genova. Continua il posizionamento di telecamere di sicurezza da parte del Comune di Genova nelle vie della città.

I tecnici di Aster hanno posizionato in queste ore un nuovo occhio elettronico in via Duca degli Abruzzi, nel quartiere di Nervi.

Nelle prossime settimane i posizionamenti andranno avanti: Tursi, infatti, ha in programma di posizionare oltre 200 nuove telecamere per la video sorveglianza della città.