Genova. Prosegue la campagna di ampliamento della rete di video sorveglianza della amministrazione civica con l’installazione di due nuove telecamere.

I tecnici di Aster, infatti, in questi giorni hanno completato la messa in servizio di due nuovi apparecchi per il controllo del territorio in piazza Unità d’Italia a Molassana.

I due occhi elettronici, che registreranno quello che succedere h24 nello spazio pubblico, si aggiungono quindi alle numerose già posizionate in altre parti della città, nell’ambito della campagna di sicurezza lanciata dal Comune di Genova.