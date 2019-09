Sicurezza alla guida: in cinque giorni 31 patenti ritirate e 794 multe per telefonini, alcool, cinture di sicurezza superamento dei limiti di velocità

Genova. Controlli straordinari questa settimana da parte della polizia locale circa i comportamenti a rischio alla guida di un veicolo.

Le pattuglie hanno controllato l’uso non corretto del cellulare alla guida, il mancato uso delle cinture di sicurezza, il rispetto dei limiti di velocità e la guida sotto l’influenza di alcol

A conclusione della settimana questo è il bilancio: 267 sanzioni per uso non corretto del cellulare, 294 sanzioni per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 166 sanzioni per violazione dell’art. 141 del codice della strada, ovvero velocità non commisurata alla strada, 38 sanzioni per violazione dell’art. 142 del codice della strada, ovvero superamento dei limiti di velocità, con due patenti ritirate per superamento dei limiti di velocità di oltre 40km orari; e sono stati controllati con il pretest etilometrico 1409 conducenti, con 29 sanzioni per guida in stato di ebbrezza, di cui 23 con un tasso alcolemico di oltre 0,8 grammi per litro.

I controlli sono stati compiuti in tutti i municipi cittadini, il maggior numero di infrazioni per abuso di sostanze alcoliche è stato registrato nel territorio del Municipio Centro Est, specificatamente nel complesso viario circostante il centro storico. Il maggior numero di infrazioni riguarda un uso non corretto del cellulare, mentre il mancato uso delle cinture di sicurezza è maggiore nel Municipio bassa Valbisagno, e le infrazioni legate alla velocità dei veicoli si concentrano nel Municipio Levante

Nel numero delle sanzioni una parte cospicua è relativa alla velocità non commisurata alla strada,