Settimana dell’allattamento al seno, le iniziative nel Tigullio

Chiavari. In occasione della Settimana mondiale dell’allattamento al seno, che si terrà dal 1° al 7 ottobre 2019, l’Organizzazione mondiale della sanità richiama l’attenzione sull’importanza dell’allattamento materno esclusivo nei primi sei mesi di vita per ridurre il rischio legato a diarrea infantile e infezioni respiratorie.

Per assicurare fin dalla nascita la salute, l’Organizzazione mondiale della sanità, l’Unicef e le associazioni mediche di tutto il mondo raccomandano l’allattamento esclusivo al seno per i primi 6 mesi di vita, seguito da un allattamento al seno complementare fino ai 2 anni e oltre.

Asl 4, per la Settimana Mondiale dell’Allattamento al seno 2019, ha organizzato una serie di incontri dedicati a favorirne l’adesione, in particolare, il personale del Dipartimento Materno Infantile nelle figure delle ostetriche e infermiere pediatriche sarà a disposizione delle mamme per consulenze gratuite ad accesso libero, con le seguenti modalità:

dalle ore 15,00 alle ore 17,00 in un ambulatorio dedicato, predisposto appositamente per l’evento nelle giornate di:

lunedì 1 ottobre Polo Ospedaliero di Lavagna 2° piano, Ambulatori Pediatrici

mercoledì 2 ottobre presso il Consultorio di Sestri Levante oppure presso il Consultorio di Chiavari

giovedì 3 e venerdì 4 ottobre polo ospedaliero di Lavagna 2° piano, Ambulatori Pediatrici

lunedì 7 ottobre presso il Consultorio di Rapallo