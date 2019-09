Setterosa, a Volos bronzo europeo per le azzurre juniores

Genova. L’Italia supera l’Olanda e conquista una strepitosa medaglia di bronzo, tutta cuore, determinazione e classe. Nella finale per il terzo posto degli europei juniores, nate 2002 e seguenti, a Volos, in Grecia, le azzurre si impongono 9-6 (2-2, 3-2, 2-2, 2-0) sulle orange.

La partita. Le piccole azzurre, allenate dal tecnico federale Paolo Zizza, sono cresciute. Non si lasciano destabilizzare dalla sconfitta con la Russia in semifinale, dove avevano comunque giocato una buona partita. Riprendono da dove avevano lasciato e proseguono nel loro gioco aggressivo. Chiudono bene gli spazi in difesa e ripartono in velocità. Dimostrano anche di saper soffrire e attendere il momento opportuno. Il gol di Spampinato per il 5-4 a 31 secondi dalla fine del secondo periodo cambia il volto della partita: è la scossa giusta all Italia che chiude avanti anche la terza frazione (7-6). L ultimo tempo è a dir poco perfetto: alla prima occasione Nesti fa centro con un tiro dalla distanza; un minuto dopo Bettini è fredda dai cinque metri e trasforma il rigore che vale la partita. Le olandesi accusano il colpo; le azzurre non concedono più neanche il tiro da fuori e Gregorutti compie due parate importanti. L Italia cerca invano il decimo gol e non corre più alcun rischio. Alla fine è un abbraccio collettivo.

La giovane Italia fa paura li davanti. Segna 90 gol in sei partite e Dafne Bettini e Sofia Giustini, che ritroveremo in squadra anche ai mondiali juniores da lunedì, sono le sue bocche di fuoco rispettivamente con 24 e 23 gol.

Oro alla Spagna che nella finalissima supera 12-11 la Russia che sabato in semifinale aveva battuto l’Italia 14-12.

Il commento di Paolo Zizza. “Sono molto contento per la medaglia vinta. Le ragazze ieri erano un po’ demoralizzate per il ko contro la Russia ma oggi hanno reagito alla grande: non è mai facile rialzare subito la testa dopo una sconfitta. Complimenti a tutte loro”.

Il responsabile tecnico Paolo Zizza ha convocato quindici atlete: Francesca Cò e Sofia Giustini (Rapallo Pallanuoto), Gaia Gregorutti, Giorgia Klatowski e Veronica Gant (Pallanuoto Trieste), Bianca Romanò e Rebecca Bianchi (Como Nuoto), Martina Parisi (Flegreo SC), Alessia Iannarelli (SIS Roma), Dafne Bettini (Bogliasco 1951), Letizia Nesti (RN Florentia), Francesca Sena (Cosenza Pallanuoto), Dorotea Spampinato e Morena Leone (Orizzonte), Paola Di Maria (Acquachiara). Seguono la spedizione in Grecia oltre al tecnico federale Zizza, l’assistente tecnico Mauro De Paolis, il team manager Barbara Bufardeci, la fisioterapista Federica Ancidei, il medico Annamaria Dell’Unto, il videoanalista Gianni Fedele. Arbitro italiano al seguito Vittorio Frauenfelder.