Genova. Dopo il voto favorevole all’aumento di capitale per Banca Carige, si è chiusa l’assemblea dei soci, riversando sulle strade gli oltre 2000 presenti, che avevano raggiunto il Tower hotel airport questa mattina.

Arrivati con auto private e pullman, terminata la storica assemblea, si sono riversati in strada, di fatto mandando in tilt la circolazione della zona: tutto lo svincolo del Colombo, con relative rampe per l’A10, già congestionate dal traffico normale.

A complicare la situazione un incidente avvenuto pochi minuti prima in via Ciro Menotti, dove un motociclista ha perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente a terra. Soccorso dai medici del 118, è stato trasportato al San Martino in codice rosso. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.