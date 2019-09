Sestri Levante, moto e auto in fiamme nella notte, evacuato palazzo. L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sestri Levante. Le fiamme hanno devastato questa notte due moto e in parte una autovettura parcheggiate regolarmente in via Piaggio.

Le fiamme si sono alzate alte nel cielo, arrivando a lambire le finestre del palazzo sotto il quale i mezzi erano posteggiati: durante l’intervento dei Vigili del Fuoco, sono stati evacuato per sicurezza gli abitanti.

In pochi minuti le fiamme sono state domate, e le persone sono potute rientrare nelle proprie abitazioni. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio potrebbe essere di origini dolose: le indagini sono state affidate ai carabinieri, che visioneranno le immagini delle telecamere di sicurezza installate in zona.