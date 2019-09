Sestri Levante: guida un ciclomotore visibilmente ubriaco, rifiuta l’alcol test, patente ritirata

Sestri Levante. Stava guidando il proprio ciclomotore in evidente stato di alterazione psicofisica.

L’uomo 65 anni, una volta fermato, ha rifiutato di sottoporsi all’alcol test.

Per questo i carabinieri del nucleo radiomobile di Sestri Levante, a conclusione di accertamenti, lo hanno deferito per guida in stato di ebbrezza.

Oltre alla denuncia, nei suoi confronti è scattato il ritiro della patente e il sequestro del mezzo ai fini di confisca.