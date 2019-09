Sesti Levante, il furgone pieno di attrezzi e arnesi da scasso. Foglio di via di 36 mesi per tre pregiudicati

Sestri Levante. Alle ore 02.00 di giovedì 19 settembre i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sestri Levante, nel corso di un’attività di controllo della circolazione stradale e di prevenzione dei reati predatori, in via Previati di Lavagna hanno fermato un’autovettura Peugeot Partner di colore bianco per una verifica sul conducente e sui passeggeri.

All’atto del controllo è emerso che a bordo viaggiavano tre uomini di nazionalità italiana, tutti gravati da precedenti penali e di polizia, anche per reati contro il patrimonio. I militari hanno deciso di approfondire il controllo e nel vano di carico hanno constatato la presenza di un considerevole quantitativo di attrezzi da lavoro, tra cui trapani, avvitatori, flessibili, decespugliatori, soffiatori e misuratori laser.

I tre non sono stati in grado di giustificare la provenienza di tanto materiale, atteso che non sono risultati essere né operai, né artigiani. Si sono, infatti, dichiarati nullafacenti. A bordo del veicolo sono stati rinvenuti anche numerosi arnesi atti allo scasso tra cui cacciaviti e un piede di porco.

Infine gli uomini dell’Arma hanno accertato che il conducente si era posto alla guida con patente sospesa a seguito di sinistro stradale dal mese di maggio scorso. Il veicolo a bordo di cui viaggiavano è stato posto sotto sequestro amministrativo per la durata di tre mesi a titolo di sanzione accessoria della contravvenzione al codice della strada per guida con patente sospesa. L’attrezzatura da lavoro rinvenuta è stata ugualmente posta sotto sequestro in attesa della verifica sulla sua provenienza, avendo i carabinieri motivo di ritenere che, date le circostanze del controllo e l’incapacità da parte dei tre uomini di giustificarne il titolo del possesso, la stessa possa essere provento di furto o di altro delitto.

I tre, tutti originari della provincia di Napoli, sono stati quindi deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di possesso ingiustificato di arnesi da scasso in attesa dell’esito delle verifiche del caso sulla merce sequestrata. A carico degli stessi è stato richiesto al Questore di Genova e immediatamente concesso ed eseguito, un foglio di via obbligatorio dalla zona del Tigullio per tre anni.