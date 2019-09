Servizio urgenza odontoiatrica alla Fiumara, prorogato di un anno il servizio

Genova. Migliorare l’efficienza delle cure sul territorio e contribuire in maniera significativa alla riduzione degli accessi in Pronto Soccorso. Sono questi gli elementi alla base della proroga di un ulteriore anno dell’ambulatorio di urgenza odontoiatrica alla Fiumara. Asl3 estende dunque la disponibilità del servizio fino al 30 settembre 2020. L’ambulatorio – istituito in via sperimentale in corrispondenza delle vacanze natalizie nel 2018 – offre una nuova formula che prevede l’apertura nei fine settimana (sabato, domenica) e nei giorni festivi dalle ore 8 alle ore 12. E in nove mesi di attività arriva anche un riscontro di gradimento del servizio da parte dell’utenza: sono infatti 569 le prestazioni odontoiatriche urgenti erogate in 87 giorni*, con una media di circa 7 utenti per mattinata.

“I numeri forniti dalla Asl3 – dichiara Sonia Viale, Vicepresidente e Assessore alla Sanità Regione Liguria – sulle persone che hanno usufruito del servizio di urgenza odontoiatrica dimostrano che le scelte di politica sanitaria della Regione Liguria vanno nel senso di semplificare la vita ai cittadini. La scelta di prorogare di un anno questo servizio lo conferma”.

“Siamo particolarmente soddisfatti – spiega Luigi Carlo Bottaro, Direttore Generale di Asl3 – dei risultati conseguiti. La decisione di prorogare il servizio per ulteriori dodici mesi nasce proprio dalla volontà di offrire ai cittadini di Asl3 un punto di riferimento costante nel weekend e nelle festività anche per le problematiche odontoiatriche urgenti, che possono rappresentare un inconveniente sgradevole nei momenti in cui non è disponibile il dentista di fiducia. I cittadini potranno ottenere una presa in carico del proprio bisogno anche nel fine settimana, nei festivi e prefestivi senza bisogno di appuntamento, in una sede comoda sia per chi giunge in automobile sia per chi utilizza i mezzi pubblici. Un particolare ringraziamento va alla Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine dei medici per la collaborazione e per aver partecipato attivamente al progetto”.

L’ambulatorio odontoiatrico di Fiumara, in accesso diretto, è aperto il sabato, la domenica e festivi dalle ore 8 alle ore 12 e garantisce il trattamento delle urgenze odontoiatriche a tutti i cittadini per le sintomatologie dolorose acute. È sufficiente presentarsi in Ambulatorio con la tessera sanitaria negli orari di apertura: non serve appuntamento né impegnativa del Medico di Medicina Generale. Le prestazioni seguono le regole generali del ticket. Per usufruire del servizio è necessario ritirare il numero presso l’ambulatorio al primo piano stanza 42 entro le 11.30.