Genova. Il Serra Riccò espugna (2-1) il terreno della Dianese&Golfo, grazie ad una doppietta del solito Giuliano Lo Bascio.

“La vittoria è meritata – attacca Lo Bascio -. Già nel primo tempo abbiamo avuto tre chiare occasioni da goal, colpendo anche una traversa, mentre la loro rete è arrivata a causa di una nostra disattenzione difensiva. Nel secondo tempo siamo rientrati in campo con lo stesso piglio e abbiamo sfruttato le occasioni da rete, Sono contento per la doppietta realizzata e per la vittoria su un campo difficile, che ci permette di partire con il piede giusto“.