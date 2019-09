Lavagna. Mano pesante del giudice sportivo nei confronti del Casale, dopo la partita giocata a Vado Ligure.

Tre calciatori nerostellati sono stati squalificati per tre giornate.

Si tratta di Nicola Cintoi “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressioni ingiuriose all’indirizzo della terna arbitrale”, Claudio Poesio “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al collo facendolo cadere a terra” e Mattia Villanova “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”.

Tre turni di squalifica anche a Paolo Scannapieco (Vado), espulso “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”.

Tommaso Ghinassi (Savona) è stato fermato per tre turni in quanto espulso “per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con un calcio al petto”.

Dovranno saltare una partita Nicolas Santiago Marin (Ghivizzano Borgoamozzano), Simone Di Lisi (Lavagnese) e Lorenzo Giovanelli (Real Forte Querceta).

La classifica marcatori dopo 3 giornate.

3 reti: Lucatti (Ghivizzano Borgoamozzano), Fofana (Prato), Tripoli (Savona), Ravasi (Borgosesia), Sorrentino (Caronnese)

2 reti: Casolla (Bra), Di Paola (Real Forte Querceta), Diallo (Fezzanese), Varano (Chieri), Tomi (Prato), Demontis (Sanremese), Galvagno (Fossano), Corno, Scaringella (Caronnese), Coccolo (Casale)

1 rete: Mitta, Romani (Fossano), Cosentino (Caronnese), Gatti, Panzani (Verbania), Meucci, Remorini, Benassi, Nannelli (Lucchese), Granaiola, Grassi (Seravezza Pozzi), Sarr, Tuzza (Bra), Matera, Muzzi, Castelletto (Borgosesia), Melandri, Barcellona (Chieri), Colombi, Scalzi (Sanremese), Lazzarini, Falchini (Real Forte Querceta), Fomov, Aprile, Marin (Ghivizzano Borgoamozzano), Zavatto, Addiego Mobilio, Cantatore (Fezzanese), Castaldo, Alessi, Fossati (Vado), Vita (Savona), Kacorri (Ligorna), Perasso (Lavagnese), Regoli, Diarrassouba (Prato)

Autoreti: 1 Todisco (pro Vado)