Chiavari. L’Entella ha iniziato il campionato nel migliore dei modi, con due vittorie nelle prime due partite. Oggi, al Comunale, i biancocelesti puntano al tris, ma sarà tutt’altro che facile, dato che a Chiavari arriva il Frosinone, squadra dalle grandi ambizioni che si è ulteriormente rinforzata nelle ultime due settimane, durante lo stop del campionato.

Campionato quindi che riparte con il 3° turno, iniziato ieri sera con il successo del Pordenone sullo Spezia: i friulani hanno raggiunto in vetta, a quota 6 punti, Entella, Perugia e Salernitana.

Gli ospiti devono fare a meno dello squalificato Brighenti e degli infortunati Szymiński e Tribuzzi.

Roberto Boscaglia schiera un 4-3-1-2 con Contini; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Sala; Eramo, Paolucci, Nizzetto (cap.), Schenetti; Morra, Mancosu.

A disposizione Borra, Crialese, G. De Luca, Crimi, Currarino, Adorjan, M. De Luca, Bonini, Toscano, Sernicola, Coulibaly, Poli.

Nesta presenta il Frosinone con un 4-3-1-2 con Bardi; Zampano, Ariaudo, Capuano, Salvi; Haas, Maiello, Paganini; Ciano; Trotta, Dionisi (cap.).

Riserve Iacobucci, Bastianello, Gori, Citro, Beghetto, Rohden, Novakovich, Matarese, Vitale, Krajnic, Eguelfi.

Arbitra Lorenzo Maggioni (Lecco) assistito da Niccolò Pagliardini (Arezzo) e Luigi Rossi (Rovigo); quarto uomo Cristian Cudini (Fermo).

Si gioca in una giornata soleggiata e calda, davanti a circa duemila spettatori, con un’ottantina di tifosi ospiti.

Al 2 cross da destra di Ciano, testa di Trotta: alto.

Al 5 ammonito Nizzetto per un intervento su Paganini.

All’8 punizione sulla trequarti, Nizzetto tocca a Paolucci, destro dalla lunga distanza: blocca Bardi.

Al 13 Sala triangola con Nizzetto e mette in mezzo un pallone pericoloso, Capuano allontana. L’azione prosegue e gli ospiti si rifugiano in angolo. Paolucci lo calcia in mezzo, testa di Chiosa: facile la presa di Bardi.

Salvi fa ripartire rapidamente i gialloazzurri, arrivano al tiro con Trotta il cui rasoterra è facile preda di Contini.

Al 18 Morra riceve palla in area al limite del fuorigioco, il suo sinistro è sull’esterno della rete.

Frosinone che quando attacca porta gli esterni Haas e Paganini molto alti e compatta il trio d’attacco, pronto ad agire negli spazi.

Al 25 ospiti pericolosi: dalla sinistra Zampano mette in mezzo per Trotta che tocca per Dionisi, il quale si trova a tu per tu con Contini ma spara sul portiere chiavarese, palla in angolo. Sugli sviluppi tiraccio di Capuano.

I ciociari hanno aumentato la pressione; l’Entella agisce di rimessa. Al 30 bella palla da sinistra di Eramo per Schenetti che dal limite ha spazio ma calcia debolmente. Facile la parata di Bardi.

La difesa chiavarese ha il suo bel daffare sulle palle messe in mezzo da Ciano dalla destra.