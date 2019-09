Chiavari. Al termine del turno infrasettimanale che si è concluso ieri, il giudice sportivo ha squalificato quattro calciatori e due allenatori.

Youssef Maleh (Venezia) è stato squalificato per due giornate in quanto espulso “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per condotta gravemente antisportiva, perché al 35° del secondo tempo, con il pallone in giuoco, colpiva con uno schiaffo il braccio di un avversario”.

Sofian Kiyine (Salernitana), Nuno Henrique Pina Nunes (ChievoVerona) e Juan Manuel Ramos (Spezia) sono stati fermati per una gara.

Per una giornata non potranno sedere in panchina gli allenatori Stefano Firicano (Trapani) “per avere, al 30° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato una decisione arbitrale assumendo un atteggiamento irrispettoso; infrazione rilevata dal quarto ufficiale” e Gennaro Sardo (ChievoVerona) “per avere, al 10° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato una decisione arbitrale assumendo un atteggiamento irrispettoso”.

Ammenda di 5.000 euro al Crotone “per avere suoi sostenitori, al 33° del primo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria”.

Di seguito la classifica dei marcatori dopo 5 giornate.

7 reti: Marconi (Pisa)

6 reti: Iemmello (Perugia)

4 reti: Da Cruz (Ascoli)

3 reti: Djordjevic (ChievoVerona), Galano (Pescara)

2 reti: Bocalon, Capello (Venezia), Paganini (Frosinone), Cissè (Juve Stabia), La Gumina, Mancuso (Empoli), Mogos (Cremonese), Mancosu, Schenetti (Virtus Entella), Barison, Pobega (Pordenone), Tumminello (Pescara), Simy (Crotone), Jallow, Kiyine (Salernitana), Ricci (Spezia), Diaw (Cittadella), Ninkovic, Ardemagni (Ascoli)

1 rete: Scamacca, Troiano, Gerbo, Chajia, Pucino (Ascoli), Coda, Insigne, Maggio, Viola, Sau, Armenteros, Kragl (Benevento), Giaccherini, Meggiorini, Segre, Dickmann (ChievoVerona), Celar, Vita, Diaw (Cittadella), Castagnetti, Ceravolo, Palombi (Cremonese), Bandinelli, Dezi, Frattesi (Empoli), Capuano, Dionisi (Frosinone), Campagnaro, Palmiero, Memushaj, Machin (Pescara), Gucher, Masucci, Verna (Pisa), Chiaretti, Gavazzi, Strizzolo, Camporese (Pordenone), Firenze, Giannetti (Salernitana), Galabinov, Mora, Capradossi, Ricci (Spezia), Ferretti (Trapani), Modolo (Venezia), Sciaudone, Pierini (Cosenza), Zanellato, Benali, Mustacchio (Crotone), Agazzi, Marras, Marsura (Livorno), Buonaiuto, Kouan (Perugia)

Autoreti: 1 Luperini (pro Ascoli), Ghiringhelli (pro Benevento)