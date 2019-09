Serie B, il Cus Genova parte alla grande con una vittoria per 7 a 0

Genova. Ha preso il via il campionato di Serie B di hockey prato. Il girone B, tutto ligure, è stato tenuto a battesimo domenica 15 settembre dalla partita vinta dalla Superba Under 21 sul Genova Hockey 1980 per 2-1

La seconda squadra del team che milita in Serie A2, però, non fa classifica, pertanto il successo ottenuto non condiziona il campionato degli sconfitti.

Allo stesso modo, il debutto vincente del Savona sui giovani della Superba ha un’utilità solamente sul piano del morale dei biancoverdi che, imponendosi per 1-0, hanno fornito una buona prestazione.

Il Genova Hockey 1980 ha prevalso sull’HC Genova per 2 a 1 conquistando così i primi 3 punti stagionali.

La copertina, però, com’era accaduto in Coppa Italia, spetta al Cus Genova. Nonostante le pesanti assenze di García, Coltelli e Ferrari ha travolto il Liguria per 7-0.

I biancorossi partono subito forte e nel primo quarto vanno in gol con Gualco che infila in porta con un ottimo diagonale, bissato pochi minuti dopo da Kolp. Nella seconda frazione di gioco l’andazzo non cambia e i padroni di casa segnano altre due volte: prima con un drive di Zerbino e poi con Ragucci, prontamente servito da Gualco.

A partire dal terzo quarto iniziano ad arrivare i primi cambi: spazio a Sabapatiphilai, Perasso, Mancini, Spinelli e Cervetto con gli ultimi due che trovano anche la sesta e la settima rete in seguito alla trasformazione su corto di Ghersi con cui il punteggio si era portato sul 5 a 0.

“Nel complesso esordio che lascia ben sperare per il proseguimento di stagione, sia per l’ampia vittoria che per i sette marcatori diversi andati a segno; restano tuttavia da affinare alcuni meccanismi che hanno portato talvolta ad errori evitabili e senza i quali il punteggio sarebbe potuto essere ancora più rotondo” dicono i portavoce del Cus Genova.

I risultati:

HC Superba U21 – Genova Hockey 1980 2-1

Genova Hockey 1980 – HC Genova 3-2

Cus Genova – HC Liguria 7-0

HC Savona – HC Superba U21 1-0

La classifica: Cus Genova, HC Savona; Genova Hockey 1980, HC Superba U21 3; HC Genova, HC Liguria 0

La graduatoria ufficiale: Cus Genova, Genova Hockey 1980 3; HC Savona; HC Genova, HC Liguria 0

Domenica 29 settembre alle ore 9,30 si affronteranno HC Genova e Cus Genova; alle 10,30 sfida tra HC Liguria e HC Savona.