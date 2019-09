Chiavari. Il giudice sportivo, questa settimana, ha squalificato due giocatori e multato due società.

Mattia Aramu (Venezia) è stato squalificato per due giornate in quanto espulso “per condotta antisportiva per avere, al 4° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un avversario con un calcio ad una gamba”.

Dovrà saltare la prossima partita Alessandro Mallamo (Juve Stabia) per “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”.

Ammenda di 1.500 euro al Benevento “per avere, nel corso della gara, acceso tre fumogeni nel proprio settore”.

Ammenda di € 1.000 euro al Cosenza “per avere, al 23° del secondo tempo, acceso un fumogeno nel proprio settore”.

Di seguito la classifica dei marcatori dopo 3 giornate.

3 reti: Marconi (Pisa), Iemmello (Perugia), Galano (Pescara)

2 reti: Mogos (Cremonese), Mancosu (Virtus Entella), Djordjevic (ChievoVerona), Barison (Pordenone), Tumminello (Pescara), Simy (Crotone), Pobega (Pordenone), Jallow (Salernitana), Ricci (Spezia), Diaw (Cittadella)

1 rete: Da Cruz, Scamacca, Troiano, Gerbo, Ninkovic (Ascoli), Coda, Insigne, Maggio, Viola, Sau (Benevento), Giaccherini, Meggiorini (ChievoVerona), Celar (Cittadella), Castagnetti (Cremonese), Bandinelli, Dezi, La Gumina (Empoli), Dionisi, Paganini (Frosinone), Cissè (Juve Stabia), Campagnaro, Palmiero (Pescara), Gucher, Masucci, Verna (Pisa), Chiaretti, Gavazzi (Pordenone), Firenze, Giannetti (Salernitana), Galabinov, Mora (Spezia), Ferretti (Trapani), Bocalon, Modolo (Venezia), Schenetti (Virtus Entella), Sciaudone (Cosenza)

Autoreti: 1 Luperini (pro Ascoli), Ghiringhelli (pro Benevento)