Benevento. La Virtus Entella, reduce dallo scivolone interno di martedì sera col Venezia, è chiamata ad affrontare una delle trasferte più difficili del campionato. I chiavaresi sono ospiti del Benevento che, con 11 punti, si trova ad 3 lunghezze dalla vetta ed è una delle squadre più accreditate per la promozione in Serie A.

La Cronaca.

Arbitra Simone Sozza della sezione di Seregno, assistito da Giuseppe Maccadino (Pesaro) e Marco Scatragli (Arezzo). Quarto uomo Valerio Marino (Roma 1).

Le Formazioni:

Benevento (4-4-2): Montipò; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia, Kragl, Viola, Hetemaj, Improta, Coda, Insigne. All. Inzaghi

Panchina: Manfredini, Gori, Rillo, Del Pinto, Sanogo, Tello, Tuia, Basit, Gyamfi, Di Serio, Vokic, Armenteros

Virtus Entella (4-3-1-2): Contini; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Sala, Nizzetto, Paolucci, Eramo, Schenetti, De Luca, Mancosu. All. Boscaglia

Panchina: Paroni, Borra, Crialese, Currarino, Morra, Adorjan, De Luca M., Bonini, Toscano, Sernicola, Poli, Coulibaly

2° Benevento in avanti si fa vedere Viola con un tiro che sfiora la porta di Contini

9° Traversa Benevento Ci prova ancora la formazione campana con Kragl che con un tiro a giro colpisce il legno

12° Ammonito Boscaglia

20° GOL DEL BENEVENTO: KRAGL riceve da Letizia, sorprende Nizzetto e si presenta davanti a Contini freddando il portiere ospite.

24° Ci prova Letizia, tiro da dimenticare direttamente fuori campo.

27°Ammonito Eramo per i biancocelesti

29° Ancora streghette in avanti con Viola che ci prova con un mancino teso, palla che passa non troppo sopra la traversa di Contini, ma è un’Entella in grande difficoltà

31° Primo giallo per il Benevento, Hetemaj per fallo su Schenetti

40°: partita che si gioca molto a metà campo, ma sono i giallorossi a meritare il vantaggio. Ancora Viola è pericoloso con un tiro su punizione che sfiora la traversa

45° : saranno 2 i minuti di recupero decretati dal sig. Sozza

Finisce il primo tempo con il Benevento meritatamente in vantaggio anche se l’Entella non ha sofferto molto le manovre dei campani. Tuttavia i chiavaresi si sono visti poco dalle parti di Montipò.

La gara ricomincia senza alcun cambio

52°: caso da Var in area beneventana con Schenetti che calcia, la palla sembra sbattere sul braccio di Kragl, ma per l’arbitro si può continuare. Furiosi i giocatori chiavaresi

58°: alza i ritmi l’Entella che prova a guadagnare metri

61°: Kragl entra fra i “cattivi”, cartellino giallo per il tedesco

63°: primo cambio della gara, nella Virtus fuori Coppolaro infortunato, dentro Sernicola

66°. Si vede l’Entella in avanti, ma il colpo di testa di Chiosa finisce facilmente fra le braccia di Montipò

67° : ci prova Coda dal limita, palla che si alza sopra la traversa

70°: ancora coda ci prova con il mancino, palla deviata in corner

71°: cambio per l’Entella, Coulibaly prende il posto di Eramo

71°: ancora il Benevento in avanti, Caldirola sfiora soltanto una bella palla sugli sviluppi di un corner

72°: tentativo acrobatico di De Luca su cross di Nizzetto, palla fuori

74°: finisce i cambi Boscaglia che inserisce nella mischia anche Morra per Mancosu. Anche Inzaghi cambia con Tello per il match winner fin qui Kragl

75°: occasione per il Benevento con Caldirola che colpisce di testa, si crea una mischia nell’area biancoceleste Contini è provvidenziale su Coda

78°: Maggio col destro dal limite, palla respinta

80°: ammonito De Luca

81°: GOL DELL’ENTELLA SERNICOLA devia in porta una punizione di Paolucci!

83°: Inzaghi inserisce Armenteros per Antei, ammonito poco prima