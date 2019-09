Salandra. Sette giorni il debutto in Serie A, con la sconfitta casalinga per mano dei campioni d’Italia dell’Italservice Pesaro, torna in campo la CDM Futsal Genova. Il secondo turno porta i biancoblù a spingersi fino a Salandra, nel mezzo della Basilicata, per giocare al Palasaponara.

L’avversaria, la Signor Prestito CMB, squadra di Grassano, nel turno inaugurale ha vinto con un netto 8-2 sul Pescara.

La cronaca. La Signor Prestito CMB, allenata da Fausto Scarpitti, può contare su Weber, Linhares, Sanchez, Vizonan, Vega, Tobe, Zancanaro, Pulvirenti, Fusari, Caruso, Grippo, Restaino, Silletti, Nucera.

Michele Lombardo presenta la CDM Futsal Genova con Pozzo, A. Lombardo, Foti, Ortisi, Marrupe, Piccaretta, Titon, Pizetta, Leandrinho, Libello, Juanillo, Belinelli, Vitinho, Lo Conte.

Arbitrano Luca Petrillo (Catanzaro) e Gennaro Cefalà (Lamezia Terme); al cronometraggio Arrigo D’Alessandro (Policoro).