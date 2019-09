Genova. “Noi oggi non incontreremo i politici perché ci potevano incontrare ieri se volevano. Li invitiamo se vogliono a venire a godersi lo spettacolo ma poi a stare nei loro uffici a fare il loro lavoro mentre noi facciamo il nostro”.

La portavoce di Fridays for Future Genova Francesca Ghio risponde così dal palco al governatore Giovanni Toti che stava per scendere verso piazza Matteotti. E lo ripete più volte con il coro di risposta di migliaia di giovanissimi: “vogliamo incontrare il presidente Toti?” Un boato di “no” come risposta.

Il governatore quindi ha invitato i rappresentanti del movimento nel suo ufficio nei prossimi giorni per un incontro sui temi sollevati dal corteo e per illustrare le politiche della Regione sui temi ambientali.

La Regione precisa che che sono stati i rappresentanti di fff nei giorni scorsi a proporre l’incontro al governatore, poi nella giornata di oggi avrebbero fatto valutazioni diverse.