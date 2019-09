Schiasselloni e Dondero vincono la Expo in marcia

Cinque chilometri nel territorio di Pontedecimo per la “Expo in marcia” gara che ha visto 75 atleti classificati e un tracciato che ha soddisfatto tutti i partecipanti. Bella lotta per la vittoria fra Luca Schiasselloni e Andrà Boccardo che concludono separati da dieci secondi netti al traguardo in favore del primo, tesserato per la Delta Spedizioni (tempo di 16’37”) rispetto al podista della Valpolcevera. Testa a testa serratissimo anche per il terzo gradino del podio con Fabio Scognamillo della Podistica Peralto che fissa il tempo sui 17’03”, soli 2” in meno di Marco Parodi dei Maratoneti Genovesi.

Quarta posizione per l’altro membro dei Maratoneti Genovesi, Davide Pepoli che precede Andrea Bisio dell’Atletica Novese e Fabrizio Benente della Delta Spedizioni, ultimo a restare sotto i 18’ di percorrenza. Arrivo al fotofinish nell’ordine per Davide Cavalli del Gau che segna il tempo di 18’17”, Stefano Lanzone dell’Atletica Vallescrivia e Paolo Schepis dei Maratoneti Genovesi. I tre giungono nell’arco di 3”.

Per la classifica femminile non c’erano grossi dubbi sulla vincitrice. Sempre e solo Silva Dondero quando è in gara difficilmente fallisce il podio ed ancora più frequentemente sale sul gradino più alto. 13^ posizione assoluta per la tesserata dei Maratoneti Genovesi e il tempo di 18’40”, praticamente 2’ netti in meno della seconda classificata che è Giorgia Testa del Running Team Genova che fa registrare il tempo di 20’37”. Terzo posto per Ruth Tuman della Podistica Valpolcevera che chiude ampiamente dietro 33^ assoluta.