Sarà domani la sesta prova del campionato regionale di trial

Santo Stefano d’Aveto. Il campionato regionale ligure di trial giunge alla sesta e penultima prova, che sarà organizzata a Santo Stefano d’Aveto il 29 settembre.

Sarà sulle aree del Mondiale 2012, dove i partecipanti troveranno tracciate le otto zone da ripetersi tre volte, per gli adulti, e le cinque zona per il mini trial, che si svolgerà in località Rocca d’Aveto.

Partenza in piazza Liellara, all’ombra del castello Malaspina, nelle cui vicinanze verrà allestita una zona gara a beneficio del pubblico più sedentario. I ragazzi della locale sezione Trial team Aveto hanno già individuato l’area di gara e il trasferimento che ricalcherà una parte della manifestazione iridata.

Partenza intorno alle 9.30, termine gara per le 16.00 per tutte le categorie: il fondo tipico della zona, costituito di rocce e terra, farà da selezione per tutti, con passaggi tecnici, impegnativi, ma mai pericolosi, come deve essere il trial.