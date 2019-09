Genova. Una situazione che va avanti da tempo, molto tempo, e che continua a non avere soluzione: stiamo parlando di via Avio, a Sampierdarena, dove i portici continuano ad essere invasi da spazzatura, foglie secche e ponteggi.

Le foto le ha mandate in redazione un nostro lettore, Gian Paolo Galfi, e non hanno bisogno di molti commenti: i marciapiedi storici della via ottocentesca, i cui appartamenti hanno una classificazione catastale come a Portofino, sono in stato di apparente abbandono.

di 5 Galleria fotografica via avio degrado









E a nulla sembra servire l’intervento di Amiu: Galfi segnala che queste foto sono state scattate questa mattina alle 10, dopo il passaggio di Amiu delle 8. Certo, il vento di questi giorni ha giocato la sua parte, ma la situazione si ripete puntualmente, giorno dopo giorno. Una strada, un quartiere, in balìa dell’incuria.