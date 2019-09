Sampierdarena, camion in panne sull’elicoidale: coda in uscita dalla A7

Genova. Un camion in panne sta creando grossi disagi da circa trenta minuti a Sampierdarena in corrispondenza dell’uscita dell’autostrada A7 a Genova Ovest.

Il mezzo infatti impedisce il transito dei mezzi pesanti in direzione porto.

Sul posto la polizia stradale.

Al momento per i mezzi e le auto in uscita dall’autostrada è obbligatoria l’uscita su via Cantore.

Il mezzo è stato rimosso con un carro attrezzi intorno alle 12 e il traffico piano piano è tornato a scorrere.