Sampiedarena e San Teodoro, Davide Rossi (Lega): “Chi sfalcia batta un colpo”

Le foto in allegato riguardano due quartieri a me molto cari Via Bologna a San Teodoro e Via Cantore adiacenze Largo Gozzano a Sampierdarena ma sono triste costanza di quasi tutta la città fatta forse eccezione di Albaro e Nervi evidentemente quartieri più fortunati per ragioni a se stanti. Vista la dimenticanza che si perpetua nonostante le tante sollecitazioni a chi di dovere del sottoscritto e dei cittadini e di alcuni consiglieri municipali mi trovo obbligato a comunicare a mezzo stampa e a predisporre un interrogazione ad hoc nella speranza che qualcuno se ne occupi per davvero.

Davide Rossi

Consigliere comunale Lega

Segretario Sezione Centro Ovest Valpolcevera