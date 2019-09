Sampdoria-Torino, domenica picchetto degli ultras davanti alla tribuna per impedire l’ingresso a Ferrero

Genova. I gruppi organizzati della tifoseria della Sampdoria hanno deciso che in occasione di Sampdoria-Torino, che si disputa domenica 22 settembre alle 15, di impedire al presidente Massimo Ferrero di entrare allo stadio.

Per questo è stato deciso un picchetto davanti all’ingresso della tribuna.

La protesta contro la mancata vendita del club alla cordata guidata dall’ex Gianluca Vialli sta coinvolgendo tutta la tifoseria organizzata e non solo visto che i risultati della squadra sembrano pesantemente influenzati da questa trattativa non conclusa.

Non solo. Ospite sabato della trasmissione di Simona Ventura su Rai2 Ferrero ha ribadito: “Venga Vialli. Se porta i soldi corrispondenti al valore del club io me ne vado, altrimenti resto e non ho paura di niente”. Ieri notte sono apparsi striscioni contro Ferrero nella zona del Ponte Monumentale e a Sampierdarena.