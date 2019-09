Sampdoria, tensione alle stelle: Ferrero assediato dai tifosi al ristorante.

Genova. Tensione ieri in via Brigate Partigiane, quando un gruppo di tifosi sampdoriani ha provato ad entrare in contatto con il presidente Massimo Ferrero, in quel momento a tavola al ristorante.

I supporter sono stati immediatamente allontanati dalle guardie del corpo del presidente e da alcuni agenti della digos che da qualche tempo “scortano” Ferrero, dopo diverse minacce ricevute. All’intervento degli agenti è seguita la denuncia verso gli ultras.

Il clima intorno alla Samp, quindi, è sempre più torrido, e sono in molti a temere un arenarsi delle trattative di vendita, cosa che mettere a rischio la tenuta economica della società. E dal campo non arrivano belle notizie.