Samp, Ferrero arriva allo stadio Ferraris con la scorta della Digos

Genova. Come previsto il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è arrivato allo stadio Luigi Ferraris per assistere alla partita Sampdoria-Torino. E’ potuto entrare senza problemi nonostante qualche gruppo di tifosi avesse annunciato un picchetto all’ingresso per impedirglielo.

Ferrero è entrato dall’ingresso della tribuna d’onore in Piazzale Atleti Azzurri d’Italia. La sua vettura è stata fatta entrare da un cancello laterale tra settori ospiti e la tribuna. All’ingresso dentro lo stadio era scortato dagli uomini della Digos.

Nei giorni scorsi il presidente aveva spiegato che sarebbe andato regolarmente a vedere la partita nonostante le contestazioni annunciate dai tifosi che gli chiedono di vendere la società, in particolare di cedere alle richieste del gruppo che fa riferimento a Gianluca Vialli.

Oltre alla promessa del picchetto erano comparse in questi giorni anche scritte minacciose nei confronti del presidente della società.