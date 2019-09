Salone Nautico, nuovo record con quasi 190 mila visitatori nonostante l’allerta meteo

Genova. Neppure l’allerta meteo nella giornata di domenica ha potuto fermare la nuova crescita dei visitatori del Salone Nautico. Alle 11 di questa mattina i tornelli della fiera di Genova avevano calcolato 186.641 visitatori, contro i 175 mila della scorsa edizione.

“Tenetevi liberi dal 17 al 22 settembre prossimi”, ha detto Carla Demaria la presidente della società I Saloni nautici, che con Ucina organizza l’evento, anticipando le date del prossimo Salone. “Quella di quest’anno è stata una rassegna di successo, ora attendiamo il prossimo anno per fare un evento ancora più bello”, ha detto il governatore ligure, Giovanni Toti.

E si guarda già al futuro con un orizzonte temporale più ampio: Regione, Comune, Ucina, Camera di Commercio, Porto Antico e Autorità di sistema portuale hanno firmato un protocollo d’intesa per la gestione pluriennale dell’evento, qualcosa che gli organizzatori chiedono da tempo per poter pianificare investimenti e impegni. I Saloni Nautici, società partecipata al 100% da Ucina, ha da oggi la certezza di organizzare il salone per i prossimi dieci anni.