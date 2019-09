Sailing the evolution, il mondo delle “sigarette senza fumo” e quello della vela si incontrano grazie a Iqos

Genova. Cos’hanno in comune il mondo della barca a vela e quello delle sigarette elettroniche? Lo spirito di innovazione e cambiamento secondo Philip Morris International che, oggi, 17 settembre alle 18.15, presenta in Terrazza Colombo il talk “Sailing the evolution”. L’evento è organizzato da IQOS, il dispositivo senza fumo che scalda il tabacco di Philip Morris International.

Si tratta di uno degli eventi pre-Salone Nautico e avrà per protagonisti l’autore e conduttore radiofonico Matteo Caccia e l’attrice e velista Marianna De Micheli. Conduce la giornalista Paola Setti.

Un evento unico il cui intento è raccontare una storia, anzi due. La storia della vela, fatta di innovazione e progresso, dalla semplice osservazione del comportamento di una tela stesa al vento agli attuali materiali sempre più tecnologici che il vento sono in grado di catturarlo. E la storia di IQOS, innovativo dispositivo smoke-free frutto di anni di ricerca scientifica e innovazione tecnologica per offrire ai fumatori adulti, che altrimenti continuerebbero a fumare, un prodotto dove il tabacco viene scaldato e non bruciato, eliminando la combustione delle sigarette tradizionali.

“Sailing the evolution” è il secondo evento promosso da Philip Morris Italia a Genova, dopo il concerto degli Ex-Otago a Villa Principe a luglio. L’ingressi al talk è su invito.

Il portfolio di prodotti senza fumo IQOS include prodotti a tabacco riscaldato e vaporizzatori di nicotina. PMI ha stimato che, al 30 giugno 2019, oltre 8 milioni di fumatori adulti nel mondo hanno già smesso di fumare sigarette e sono passati ad IQOS, il dispositivo che scalda il tabacco che è al momento disponibile in più di 47 mercati – a livello nazionale o solo in alcune città.