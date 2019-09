Rugby, il torneo Under 14 ha aperto la stagione

Genova. In questo ultimo fine settimana di settembre si è aperta ufficialmente la stagione agonistica del rugby ligure e, come primi appuntamenti, sono entrati in scena gli Under 14 con la prima giornata di gare.

Squadre da tredici atleti, con campo ridotto, un certo equilibrio tecnico che si è evidenziato nei due test programmati in Liguria, per un torneo che non contempla alcuna classifica.

Divertimento assicurato per i ragazzi e per il pubblico, principalmente composto ovviamente da molti genitori degli stessi ragazzi, che si sono confrontati con vigore e lealtà al Fontanassa di Savona e all’Oval Stadium di Sant’Olcese.

I risultati del 1° turno:

Amatori Genova – Cus Genova 12-12

Savona – Province dell’Ovest 34-28

Nella foto una meta del Cus Genova