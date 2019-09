Cogoleto. Prima giornata di campionato per il girone C di Prima Categoria; la Ruentes è partita col piede giusto, imponendosi per 3 a 1 sul campo del Città di Cogoleto.

Gianni Siri, tecnico della Ruentes, commenta: “Partita difficile su un campo difficile, con una squadra tosta. Abbiamo fatto un primo tempo nel quale abbiamo sbagliato cinque o sei palle gol; nel secondo tempo abbiamo tenuto bene il Cogoleto. Mi sembra che abbiamo vinto meritatamente; grazie ai ragazzi, eravamo rimaneggiati. Quelli in campo oggi hanno dimostrato di poter dire la loro. Adesso cerchiamo di andare avanti; senza pensare di fare chissà che cosa ma a fare un buon campionato”.

“Dobbiamo pensare alla Campese, puntare a fare una buona partita e fare un risultato positivo. Pensiamo a riuscire a salvarci prima possibile per poi magari fare qualcosa di meglio dell’anno scorso, che è stato comunque un signor campionato” conclude Siri.