Rovegno, anziano ucciso da un cinghiale: era uscito per allontanare a colpi di fucile alcuni ungulati dal suo orto

Rovegno. Un uomo di 78 anni è stato trovato morto questa notte nell’orto di casa sua probabilmente a causa di una ferita procuratagli da un cinghiale. A dare l’allarme è stato il nipote dell’uomo che non riusciva a mettersi in contatto con l’anziano. Ancora non è chiara la dinamica di quanto accaduto.

Due le ipotesi al vaglio dei carabinieri della compagnia di Chiavari su quanto potrebbe essere accaduto: secondo la prima l’uomo era solito sparare ai tassi e potrebbe aver colpito un cinghiale che, ferito, si è scagliato contro l’anziano. La seconda ipotesi, riportata da anch’essa dai parenti, è che l’anziano fosse uscito per allontanare sempre a colpi di fucile un gruppo di ungulati che stavano facendo danni al suo orto.

In un primo tempo si era addirittura pensato che l’uomo poteva essere essere morto a causa di un colpo partito dal suo fucile ma l’ipotesi è stata esclusa dai rilievi compiuti dalla scientifica dei carabinieri. Ad uccidere l’anziano sarebbe stata proprio la ferita provocata dalla carica dell’animale.