Riparazioni navali, Gmg fallita: lavoratori senza reddito né disoccupazione

Genova. Domani, martedì 17 settembre, i lavoratori della ditta GMG si recheranno in Tribunale. Nella primavera di quest’anno l’azienda ha chiuso per crisi finanziaria ed è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Genova.

I lavoratori versano attualmente in una condizione disperata in quanto senza reddito e senza la possibilità di accedere alla indennità di disoccupazione. Ad oggi il curatore fallimentare non ha ancora attivato la procedura di licenziamento collettivo, atto in mancanza del quale i dipendenti GMG non possono usufruire della indennità.

I lavoratori sono esasperati da una situazione in cui hanno subito per diversi mesi il mancato pagamento delle spettanza da parte dell’Azienda, stessa sorte che stanno vivendo da circa due mesi in attesa degli atti del curatore che inspiegabilmente non si sono ancora concretizzati.

A sostegno della vertenza, domani martedì 17 settembre, i lavoratori della Gmg si recheranno in corteo presso il Tribunale di Genova dove arriveranno intorno alle ore 10.30.