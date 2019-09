Rifiuti pericolosi in discarica a Molassana, denunciato il titolare

Genova. I carabinieri del Noe di Genova hanno denunciato il titolare di una società che gestisce un sito di smaltimento rifiuti a Molassana dopo avere riscontrato numerose irregolarità.

In particolare, i militari hanno trovato rifiuti pericolosi mischiati a rifiuti normali, accatastati in una area aperta e a diretto contatto con il suolo, con un rischio di inquinamento ambientale. In provincia di Genova sono stati controllati nel corso dell’estate 12 siti, senza riscontrare alcuna criticità a parte questa.

I controlli mirano ad accertare la regolarità della gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti e a prevenire e contrastare il fenomeno dei roghi di spazzatura dentro gli impianti.