Chiavari. La Riese, dopo la sconfitta all’esordio, si è riscattata battendo sul campo di casa il Città di Cogoleto per 3-2. A fine partita parlano gli autori delle reti biancocelesti, Pelosin e Pellegrino.

Cristiano Pelosin, autore del gol che ha sbloccato la partita, dichiara: “Un’emozione bella, perché comunque sia ci alleniamo dal 19 di agosto per l’obiettivo della salvezza ed oggi è arrivato pure il gol, il primo della Riese in Prima Categoria quest’anno, quindi sicuramente un bel traguardo ma non abbiamo ancora fatto nulla“.

Per Donato Pellegrino, invece, doppietta. “Fare una doppietta in Prima è sempre emozionante – afferma -. Io gioco qui già da qualche anno; potrei giocare anche in Terza e segnare con questa maglia è sempre un’emozione bellissima. Come ha detto Cri ci alleniamo da tanto e oggi è stata una vittoria meritata”.

La prossima partita sarà il derby sul campo della Calvarese, ancora ferma a 0. “Loro sono una buona squadra – dice Pellegrino -. Non si può ancora parlare di punti, dobbiamo andare là e giocare come abbiamo giocato queste due partite, con la stessa intensità, e dobbiamo prendere il massimo da ogni partita”.

La dedica di Pelosin: “A mia madre, che penso sia la seconda volta che venga a vedermi al campo”.