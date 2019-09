Riccardo Gallo in gara al Rally di Casciana Terme

Genova. È giunto nuovamente il momento di calarsi nell’abitacolo della Renault Clio N3 per Riccardo Gallo. Il giovane pilota genovese portacolori della Lanterna Corse Rally Team sarà infatti al via del Rally di Casciana Terme, gara toscana di tipologia nazionale in programma sabato 21 e domenica 22 settembre.

Dopo la buona esperienza primaverile del Rally Sanremo Leggenda, Gallo Jr dividerà nuovamente l’abitacolo con Marco Gallizia, navigatore dalla grande esperienza che sta giocando un ruolo molto importante nella crescita sportiva del pilota ligure.

“Dopo il Rally della Lanterna come apripista la voglia di tornare in gara era tanta. Abbiamo scelto una gara con un chilometraggio maggiore rispetto ai Rally Day per fare un pochino più di esperienza. Sicuramente sarà dura, perché la classe N3 è numerosa, ma ce la metteremo tutta per fare del nostro meglio” ha dichiarato Gallo nel pieno dei preparativi per la trasferta toscana.

Il Rally di Casciana Terme scatterà dall’omonima località in provincia di Pisa alle ore 8 di domenica 22 settembre, per concludersi alle 16,53, dopo 75 chilometri di prove speciali.