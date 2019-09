Riccardo Gallo e Marco Gallizia bene al Rally di Casciana Terme

Genova. Esito positivo per la trasferta toscana al Rally di Casciana Terme per Riccardo Gallo e Marco Gallizia, portacolori della Lanterna Corse Rally Team.

L’equipaggio genovese, a bordo di una Renault Clio Rs, ha terminato la difficile gara in terra pisana con una buona quarta posizione di classe, suggellata da un’altrettanto buona diciasettesima posizione assoluta nonché quinta di Gruppo N.

Prosegue dunque nel migliore dei modi l’apprendistato di Gallo Junior, che aggiunge altri importanti chilometri ed un bel risultato al suo curriculum rallistico.

Entusiasta il commento del figlio d’arte al termine della gara: “Non posso che essere soddisfatto di questa esperienza, perché prima di tutto ci siamo davvero divertiti insieme ai compagni di classe genovesi Biggi e Canevari. Poi è venuto anche un bel risultato in una gara non certo semplice viste le condizioni meteo, quindi il bilancio è più che positivo”.

Archiviata con successo la trasferta toscana, si pensa già ai prossimi impegni, che vedranno Mattia Casazza affiancato da Bruno Banaudi su una Peugeot 208 R2B al via del Rally Città di Bassano valido per la IRCup e Marco Cotugno impegnato allo Slalom Chiavari-Leivi con una Peugeot 205 1.9 Gti A2000.