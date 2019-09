Riccardo Bruzzo vince il Memorial Foglia allo Sporting Club Pegli 2

Genova. Riccardo Bruzzo, ranking federale 3.2, si è imposto nell’ottavo Memorial Giorgio Foglia, torneo Open limitato 3.1 organizzato dallo Sporting Club Pegli 2 per ricordare il suo storico presidente.

Bruzzo, tesserato per il circolo ospitante, ha battuto in finale 6/3 6/4 Davide Porrata, anch’egli classificato 3.2, ma tesserato per lo Junior, al termine di un derby tutto pegliese.

In semifinale si era dovuto arrendere in maniera molto sfortunata Marco Volonteri, prima testa di serie, altro portacolori dello Sporting Pegli 2, fermato da un infortunio dopo aver vinto il primo set 6/3 contro Porrata.

Bruzzo aveva invece guadagnato il match conclusivo del torneo dopo aver regolato 6/3 6/4 il 3.1 Paolo Brockhaus del TC del Principe.

Come sempre ottimo il lavoro del giudice arbitro Giovanni Campanella, autentico decano dei giudici liguri che ha contribuito in modo determinante a far funzionare un torneo impreziosito da tanti incontri di ottimo livello tecnico.