Regionali 2020, Lega conferma sostegno a Toti: “Ha governato bene, crediamo nella continuità”

Genova. “Un governatore che ha governato bene si conferma, crediamo che fare il governatore della Liguria sia un incarico importante, dalla tragedia del ponte Morandi ai problemi nell’assetto idrogeologico una serie di operazioni va conclusa, quindi crediamo nella continuità”.

Così il deputato e segretario ligure della Lega Edoardo Rixi stamani a Genova ribadisce il sostegno della Lega alla riconferma del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Sicuramente – ha detto Rixi – Giovanni sarà il candidato della coalizione che vedrà protagonista la Lega dalla prossima primavera. Domani a Milano gli amministratori della Lega si riuniranno prima di Pontida per costruire un’alleanza molto forte per tornare a vincere in Liguria”.