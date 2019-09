Recco, completati i lavori di pulizia sui rivi minori. L’elenco di tutti gli interventi

Genova. Si è conclusa l’azione di pulizia dalla vegetazione infestante nell’alveo dei rivi minori che interessano il territorio. “Gli interventi, insieme ai lavori portati termine sul torrente Recco – dicono il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla manutenzione Caterina Peragallo – costituiscono la soluzione preventiva che la nostra amministrazione ha adottato per eliminare tutti gli ostacoli al deflusso delle acque, in vista delle piogge autunnali. Anche durante tutto l’anno cercheremo di mantenere i rivi puliti”.

I lavori di rimozione e smaltimento della vegetazione sono indispensabili in una città come Recco che presenta delle criticità dal punto di vista idrogeologico, in caso di esondazione dei vari rivi presenti sul territorio.

Ecco l’elenco degli interventi eseguiti: rio Treganega, sul tratto non tombinato a monte quartiere Valleverde; rio Liceto, tratto compreso tra la tombinatura della chiesa di Nostra Signora del Suffragio e il civico 10 di via Liceto; rio della Né, tratto compreso tra la focacceria Manuelina e l’innesto con il torrente Recco; rio Lagofreddo, tratto compreso tra SP 333 e l’innesto con il torrente Recco; rio della Fontana, tratto compreso tra la scuola materna di San Rocco e l’innesto con il torrente Recco; rio Sonega, tratto compreso tra via Mulinetti ed il ponte pedonale a monte; rio Verzemma, tratto di ml 100 a monte dell’innesto con il torrente Recco; via Cotella, tratto compreso tra la tombinatura con il terrapieno autostradale e la tombinatura di via Pisa.

“La pulizia dei torrenti – concludono il sindaco Gandolfo e l’assessore Peragallo – è stata portata a termine nel rispetto della fauna che abitualmente vive in quest’area”.