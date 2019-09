Rapallo, il 118 salva un sub che aveva perso i sensi

Rapallo. Un subacqueo, straniero, di circa 60 anni, è stato salvato questo pomeriggio, intorno alle 16.10, dai militi del 118.

L’uomo, secondo quanto riferito dagli operatori del 118, aveva perso i sensi per cause ancora da chiarire. Per questo è stato necessario l’intervento dell’automedica Tango 2 di Rapallo.

Una volta ripresa conoscenza, è stato portato in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova per le cure del caso.