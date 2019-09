Ragazzo spagnolo disperso sulle alture genovesi. Il ritrovamento di Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco

Genova. Ieri il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria è stato attivato per una ricerca disperso sulle alture di Genova.

A dare l’allarme una signora spagnola che non avendo notizie dal figlio di 25 anni,si è precipitata in Italia per poterlo ritrovare, forse spinta, giustamente, dall’ansia dovuta alla recente morte del turista francese sulle coste del Cilento, episodio che ha suscitato clamore internazionale.

Il ragazzo forse confuso aveva dato informazioni varie sulla sua posizione, la donna allarmata ha chiesto aiuto. Gli uomini e le donne del Soccorso Alpino, insieme ai carabinieri forestali e ai Vigili del Fuoco si sono messi subito alla ricerca del ragazzo.

La squadra del Soccorso Alpino l’ha individuato sul sentiero che da Sampierdarena porta ai forti di Genova, in buona salute ma un po’ confuso, è stato portato dalla madre insieme ai VVF ed ai carabinieri. I due sono stati accompagnati al consolato per il successivo rientro in Spagna.