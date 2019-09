Questa notte nuovo trasporto dei conci del ponte, ecco le strade interessate

Genova. Un nuovo trasporto eccezionale è previsto per la serata di oggi, 23 settembre, per portare in cantiere gli elementi del nuovo Viadotto Polcevera, arrivati via mare a Genova. Le parti in acciaio che saranno trasportate questa notte sono destinate al cantiere lato Ponente.

I conci, caricati su appositi carrelli stradali, si muoveranno partendo dalla banchina AEN/Arcelor Mittal (con partenza prevista alle ore 22.00) seguendo l’asse: Via della Superba – via Tea Benedetti – via Renata Bianchi – via Perini – ingresso in cantiere.

Il convoglio, composto da 5 mezzi speciali, sarà scortati da pattuglie della Polizia Municipale e vetture di supporto tecnico. Il traffico potrà subire rallentamenti a seconda del passaggio del trasporto eccezionale.