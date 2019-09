Quattro “sì” e le Ophelya volano da Sestri Levante ai bootcamp di X Factor

Genova. “Avete fatto fuori il maschio con gentilezza, mi sembra un ottimo punto di partenza”. Girl Power nelle parole della nuova giudice di X Factor Malika Ayane, e Girl Power nella performance delle Ophelya, trio indie-rock-pop che da Sestri Levante – con quattro sì dei giudici – vola dritto ai bootcamp dei talent show.

Nelle audizioni della puntata della nuova edizione di XF, andata in onda giovedì 19 settembre, le Ophelya hanno eseguito un loro brano, Dark Feelings. E hanno raccontato come sono nate. Sì, c’era un ragazzo, Matteo Torriglia, che non è esattamente stato fatto fuori ma che ha sposato l’idea di una band completamente composta da ragazze. Così Bea Bartolozzi e Bianca Maria Deconcini hanno deciso di insegnare ad Arianna Casano a suonare il basso e nel 2015 la band ha iniziato a prendere forma.

Ottime parole da parte di tutti i giudici di X Factor, in particolare Sfera Ebbasta, che ha definito le ragazze con un “sound già ben riconoscibile”. Anche Samuel dei Subsonica si è complimentato per il pezzo e Mara Maionchi e Malika per la capacità esecutiva. A questo link il video dell’esibizione. Qui invece il video di Dark Feelings

La band. Ophelya è un trio femminile nato nel 2015, con armonie indie e una sezione ritmica su cui spicca una voce R&B. Nell’autunno 2016 la loro musica evolve notevolmente, anche grazie al produttore Lorenzo Capello, che fa emergere una sezione ritmica più marcata e personale, affinando gli arrangiamenti fino a raggiungere suoni più minimalisti. Il trio pubblica il suo primo EP “Long Purples” accompagnato dal video del singolo “Dark Feelings” nel novembre 2018. Nell’estate 2019, dopo diverse performance in locali della riviera ligure, suonano sul palco del Goa Boa a Genova.