Quarta Categoria: sabato mattina il derby Genoa-Sampdoria

Genova. Sabato 14 settembre è in calendario la sesta edizione del derby Genoa-Sampdoria per atleti con disabilità. Alle ore 10, essendo indisponibili per lavori i campi della Sampdoria a Bogliasco e quello del Genoa a Pegli, la partita si giocherà sul campo Don Bosco a Quarto Via Angelo Carrara 260 Genova.

Le due squadre saranno la Divertime Asd militante nel campionato Quarta Categoria Figc, gemellata con la Sampdoria, e la BIC Genova militante nel campionato Quarta Categoria Figc, gemellata con il Genoa.

Nel campionato nazionale di Quarta Categoria Figc militano le squadre affiancate alle società di Serie A, pertanto questa amichevole ne sarà un anticipo.

Sarà un derby tutto particolare, per ragazzi speciali, dove i colori del Genoa e della Sampdoria si fondano in un solo colore: quello della lealtà, dell’amicizia, del divertimento e dell’integrazione. Il vero fair play.

La Banda Filarmonica di Sussisa suonerà l’inno nazionale all’ingresso dei giocatori sul campo. È prevista la presenza di autorità civili, sportive e religiose, stampa e televisioni.

L’incontro avrà anche uno scopo benefico: verrà effettuata una raccolta a favore della casa famiglia per disabili Noi per la Vita, sita in salita Bersezio 43 Genova Sampierdarena, i cui componenti sono stati adottati in senso sportivo dal Panathlon International Club Genova Levante e saranno presenti all’incontro,

“Più dell’anno scorso, vogliamo che l’avvenimento si riconfermi come una festa, condivisa da tutti, invitando gli Enti, sportivi e non, che operano in questo settore, a portare i loro associati sul campo per assistere agli incontri e partecipare poi al rinfresco previsto al termine della manifestazione offerto da Latte Tigullio, McDonalds, Caseificio Val d’Aveto, Associazione Panificatori, Biscottificio Grondona e Amaretti Cavo” dicono i portavoce del Panathlon International Club Genova Levante.

“La vostra presenza e quella di vostri parenti ed amici, sarà molto gratificante e premierà questi ragazzi, atleti non certo inferiori per volontà ed impegno ai ragazzi normodotati” concludono.