Pulizia dei torrenti, terminati i lavori sul Burba in Valpolcevera. L’intervento di Aster

Genova. In tempo per l’autunno appena iniziato sono terminati in queste ore i lavori di pulizia dell’alveo del torrente Burba, in Val Polcevera.

I tecnici di Aster hanno ripulito l’alveo del rio che attraversa la zona commerciale di Bolzaneto, allargando il sedime in modo da ottenere una maggiore fluidità della corrente.

Il Burba, infatti, è un piccolo torrente, ma nonostante la sua dimensione, ha un bacino molto “veloce”, per cui in passato ha dato molti problemi in caso di forti piogge.