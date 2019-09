Pulizia collettiva ai giardini di Brignole e tanti altri eventi nella settimana per il clima di Fridays For Future

Genova. Scatta con oggi, 20 settembre, anche a Genova la #ClimateActionWeek organizzata da Fridays For Future e che porterà, con una serie di appuntamenti, alla manifestazione del 27 settembre per lo Sciopero per il clima, terza edizione.

Gli attivisti climatici genovesi ieri hanno effettuato un sit-in di sensibilizzazione all’apertura del Salone Nautico, mentre oggi saranno tra i protagonisti dell’Ocean Summer Race Summit, uno degli 11 convegni organizzati in tutto il mondo in preparazione della mitica competizione. “Il summit a Genova raccoglierà i maggiori innovatori della sostenibilità sotto lo stesso tetto per mettere in luce i problemi di salute dell’oceano e mostrare soluzioni su scala locale, nazionale e globale – dicono da FFF – in quanto uno degli eventi sportivi più prestigiosi del mondo, la Gara si trova in una posizione unica al crocevia di sport e sostenibilità. E noi di Fridays For Future Genova siamo onorati di partecipare a questo evento”.

Altro appuntamento, sabato 21 settembre alle 15, in occasione del World Clean Up Day, ai giardini davanti a Brignole: Fridays For Future Genova si impegna a spendere alcune ore per ripulire i pochi spazi pubblici verdi rimasti in città. “Ancora più di pulire, il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini che ci vedranno agire durante il clean up – continuano gli attivisti – vogliamo promuovere uno stile di vita senza plastica e con l’impatto minore possibile, argomento che approfondiremo il 23 settembre con Zero Waste! Preghiamo tutti i partecipanti di portare con sé sacchetti biodegradabili o riutilizzabili (di quelli rigidi del supermercato) e guanti da lavoro”.

Infine domenica 22 settembre al Tatabox di via Fieschi in collaborazione con FIAB e Unige Sostenibile, all’interno della settimana della mobilità sostenibile, Fridays For Future Genova si propone di creare un talk sul tema del trasporto di massa nella nostra città e non solo.