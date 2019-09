Pulizia alvei torrenti, intervento sul torrente Branega a Pra’. Il lavoro di Aster

Genova. Continuano i lavori di pulizia degli alvei dei torrenti genovesi da infestanti e alberature cresciute nella stagione estiva, in vista del periodo autunnale e delle piogge.

Mentre si continua a intervenire sui torrenti di grandi dimensioni, i tecnici di Aster sono in fase di intervento anche su rivi minori, come il Torrente Branega a Pra’, dove si sta procedendo anche con i mezzi meccanici.

Il Branega scorre con andamento da nord verso sud scende verso Pra’ affiancato da via Branega, a tratti in sponda destra e a tratti in sponda sinistra. Viene poi scavalcato con un doppio viadotto dalla autostrada dei Fiori e va a delimitare verso est il cimitero di Palmaro. Sfocia infine nel mar Ligure all’interno del Porto di Genova dopo essere stato superato anche dai due ponti delle ferrovia Genova-Ventimiglia e dalla via Aurelia.