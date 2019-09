Genova. Inizia l’avventura, per il secondo anno consecutivo, della PSA Olympia nel campionato nazionale di Serie B2 femminile.

Le Leonesse, guidate dai coach Matteo Zanoni e dai vice Paolo Corrado e Luca Venturini, esordiranno sabato 19 ottobre al PalaOlympia contro il Volley 2001 Garlasco.

“Dopo l’ottima stagione scorsa siamo a cercare di riconfermare la leadership come squadra ligure nel campionato nazionale – dichiara il presidente Giorgio Parodi -. Abbiamo creato una rosa compatta e di sicuro livello tecnico con innesti importanti ed altrettante conferme importanti, a partire dal capitano Giulia Bilamour, Silvia Antonaci, Giorgia Castelli e Anna Parodi. Abbiamo inserito le sorelle Aurora e Martina Montedoro, Sara Scurzoni, Roberta Conterno, Silvia Truffa e Sveva Tonello, tutte atlete genovesi e savonesi. In aggiunta, Martina Bossi e Mercedes Pieroni, entrambe lombarde. Per completare il gruppo, le nostre giovanili dell’Under 18″.

“Possiamo ritenerci più che soddisfatti della rosa allestita – conclude – e faremo di tutto per portare alto la Liguria nel panorama nazionale del volley femminile“.